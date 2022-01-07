全球支付與財資管理數位轉型服務商「尋匯SUNRATE」宣布，最新完成C輪募資，由軟銀亞洲風險投資公司（SoftBank Ventures Asia）領投，Banyan Pacific Capital （BPC）、TDF Impact Investment等多家機構跟投，原始股東紅點中國、集富亞洲、華創資本、險峰長青也參與了本輪融資。

對於C輪的募資金額，尋匯SUNRATE並未公布。該家新創金融科技的核心團隊，來自於花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行、加拿大帝國銀行、東方航空、蘋果、星巴克、交通銀行等國內外知名企業，因此對於經營資料的保護方法十分明白。對於公司的財務資訊，尋匯SUNRATE公布，2021年整體交易規模和營業收入年增超2.5倍，且2020年已開始實現了連續獲利。

尋匯SUNRATE目前的主要業務在付款端，聚合多種全球支付方式，透過與大型清算銀行、商業銀行及卡組織合作，為企業的全球發展賦能。在導入數位轉型的協助上，尋匯主要圍繞企業財資管理垂直領域，包括匯率風險管理SaaS，幫助企業樹立風險中性意識。

該公司2021年與花旗、渣打等國際銀行達成策略合作夥伴，也成為Mastercard和Visa的卡組織會員，持續為全球上萬家企業提供一站式數位化服務。已在上海、香港、東京、新加坡、雅加達和倫敦等多地設有分支機構，可助力企業在130+國家開展業務。