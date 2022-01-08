根據青海省地震局微博貼文指出，青海海北州門源縣在今(8日)凌晨1時45分，在門源縣發生6.9級地震，震源深度10公里。由於情況危急，不少民眾紛紛奪門而出，在街上或是空曠地聚集。

《青海省地震局》微博貼文指出，大陸青海省人民政府指出，截至凌晨近3時許經過第一輪盤查，目前暫無人員傷亡。另外，青海省已經於1時50分啟動重大地震災害相關應變措施，經第一輪初步排查，暫未收到人員傷亡和財產損失情況報告，詳細情況正在進一步了解中。​​​另外，據消防局現場人員了解，門源縣政府大樓內部牆壁出現脫落狀況，現場工作人員仍持續了解震情相關消息。

另外，從當地民眾在微博發布的相關影片，可以看見，當地震發生時，屋內吊燈也都呈現劇烈搖晃，民眾則是慌忙地跑到戶外。另根據《東網》報導，有人在寒冷的天氣僅穿著內衣逃生，還有牆壁瓷磚碎裂在地上，另外有民眾在地震發生之後，疑因擔心會再有餘震，於是選擇在車內過夜。