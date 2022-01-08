南投縣一名12歲林小妹，家中共有6個兄弟姊妹，包含爸爸、媽媽一家8口擠在破房屋內，因為最近天氣濕冷，林小妹實在忍不住，主動寫信給南投縣議員葉仁創，希望能夠幫助他們修繕房屋，葉仁創相當心疼，表示將盡最大努力找尋資源，幫助林小妹一家8口。

據了解林小妹在家中排行老大，住在國姓鄉北山村山上，目前就讀國小6年級，還有就讀國小的弟弟妹妹們，加上母親才剛生產完在家坐月子，因此無法工作，目前僅靠父親打零工維生。（葉仁創議員提供／吳建輝南投傳真）

林小妹在家中排行老大，住在國姓鄉北山村山上，目前就讀國小6年級，還有就讀國小的弟弟妹妹們，母親剛生產完在家坐月子，暫時無法工作，全家僅靠父親打零工維生，但疫情不穩，想申請低收入戶，卻因名下有一些土地未通過審核，生活雪上加霜。

葉仁創表示，收到女童的信件後相當不捨與心疼，一家8口再這麼寒冷的天氣，擠在破舊的老房子內，林小妹還貼心讓出床自己睡地上，這麼寒冷的冬天如何入眠他無法想像。（葉仁創議員提供／吳建輝南投傳真）

葉仁創說，收到女童的信件後，感到相當不捨，一家8口在這麼寒冷的天氣，擠在破舊的老房子內，林小妹還貼心讓出床自己睡地上，這麼寒冷的冬天如何入眠他無法想像，到了夏天甚至會有蛇闖入，林小妹的心願就是一家人能夠擁有自己的房間。

葉仁創說，他已聯繫縣府社勞處前往訪視關懷，同時尋求社會各界幫助，希望讓林小妹一家圓夢，他也向副總統賴清德反映，希望透過「台南做工行善團」，幫助林小妹一家修繕房子，盡早改善生活環境。