半島電視台（Al Jazeera）7日報導，阿聯酋政府去年(2021)對知名人權鬥士曼蘇爾(Ahmed Mansoor)展開報復行動，此前該區媒體還公開了一封當時曼蘇爾在監獄裡寫的信，信中詳細記錄著自己坐牢期間受到種種不公平的對待。

人權觀察(Human Rights Watch，以下簡稱HRW)昨(9)在一份聲明中表示，這封信於去年(2021)7月發布後，阿聯酋當局就將曼蘇爾換到一間更小、更封閉的牢房，不讓他接受加護病房的照顧，還沒收他的老花眼鏡。

聲明中指出，曼蘇爾從2017年3月被監禁以來，受到不人道對待將近10年之久，期間他都是獨自被區隔開來，當局拒絕他與其他受刑人有交流，任何能接收外界資訊的媒介，像收音機、電視、書籍都一概不允許。除了無限期的獨自監禁，連基本的保暖衣物、生活必需品都被剝奪，甚至只能睡在地板上。

針對曼蘇爾遭受不人道對待，聯合國人權專家2017年就曾發表評論，寫道:「當局違反了基本的國際人權標準，可能對曼蘇爾的心理、生理健康造成無法彌補的傷害。」

顯然曼蘇爾並不是唯一的受害者，2011年開始，阿聯酋政府持續對反對者發動攻擊，逮捕數十名律師、法官、教室和活動人士，並關閉所有可能集會的場所。最殘暴的虐待像是強迫失蹤、酷刑、任意拘留等等。

儘管外界極力呼籲結束對曼蘇爾的監禁，卻沒有一個國家能夠公開對阿聯酋指責，並持續培養有利可圖的貿易關係。

HRW中東區副主任佩奇(Michael Page)表示:「盟國一直在幫阿聯酋塑造一個包容與開放的文化形象，無視猖獗的虐待行為。」並指責聯合國與其他盟國不應當再保持沉默。