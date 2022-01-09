世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)近期遇上大風波，他因未施打疫苗，又被判定沒備齊醫療豁免證明文件，被暫時拘留在澳洲移民飯店，不過昨天他的律師爆料他曾在去年12月二度確診，因而能得到醫療豁免，另外也曝光喬柯維奇在機場被審訊的過程。

Novak Djokovic was sleep-deprived and pressured to cancel his visa, court documents claim https://t.co/WrdPNzV9G5 — Sky News (@SkyNews) January 9, 2022

喬柯維奇律師曝光他在機場遭審訊過程，透露喬柯維奇被拘留在機場後，不僅無法睡覺，還得面臨澳洲官員的龐大壓力，最終官員取消了他的簽證。喬柯維奇周三經歷25小時長途飛行抵達澳洲，接著在機場被審訊長達6小時，然後才去睡覺，不過睡半小時後就被叫醒。

審訊開始時，官員跟喬柯維奇說：「之前感染並不意味你有資格取得醫療豁免權。」接著喬柯維奇回說：「很抱歉，我必須打斷你，你說的不是真的！我在去年12月感染新冠肺炎，根據澳洲政府規定和指導意見，我有資格拿到醫療豁免權。」

之後喬柯維奇進一步向官員解釋：「我的醫療豁免已獲得獨立專家醫療審查小組批准，我之前已提供所有相關醫療報告，包括新冠肺炎檢測結果，因此不應該取消簽證。」可見在抵達澳洲時喬柯維奇就已信誓旦旦認為自己能夠順利入境。

以下為喬柯維奇被審訊時間表。從凌晨00：21到00：51這段時間喬柯維奇開始接受審訊，到04：11時官員告知要取消喬柯維奇的簽證，並給喬柯維奇20分鐘解釋，但喬柯維奇希望能將時間延長到早上08：00，才能致電給澳洲網協，讓他們來解決問題。

而在05：22官員告訴喬柯維奇可以去休息，他在05：30被帶到一個小房間，不過只睡了半小時，在06：07時被叫醒，繼續接受審問，然後一直到早上07：42，喬柯維奇的簽證正式被取消。至於最後喬柯維奇到底能否入境、結果如何，台灣時間1月10日上午7點聽證會將公佈。