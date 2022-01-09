世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)因抵達澳洲時未打疫苗，又遭判定沒備齊醫療豁免證明文件，被暫時拘留在澳洲移民飯店，而昨天律師爆料他曾在去年12月二度確診，因而能得到醫療豁免。至於他到底能否成功出戰澳網，台灣時間1月10日早上7點將舉行聽證會，結果會在當天宣佈！

喬柯維奇在抵達澳洲墨爾本後引起巨大風波，因未施打疫苗，遭到澳洲政府撤銷簽證，目前遭澳洲拘留在移民飯店，而在昨天喬柯維奇的律師爆料他早在去年12月就已二度確診，所以能因此獲得醫療豁免資格，讓整起事件出現轉折。

但這還不足以讓他拿下參加澳網門票，據《法新社》報導，台灣時間1月10日早上7點將舉行聽證會，最終結果會在當天出爐，而喬柯維奇雖然在去年12月16日已二度確診，不過於12月17日就出席塞爾維亞公開活動，還沒有戴口罩。

另外他在12月25日還被拍到出現在貝爾格勒街上，按塞爾維亞檢疫規定，當時他應該要隔離檢疫14天，而這些問題恐怕會影響聽證會的結果。目前喬柯維奇仍被拘留在澳洲移民飯店，若明天澳洲還是沒給他簽證，他就得離開澳洲，跟澳網說再見了。