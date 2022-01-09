彰化南瑤宮9日上午在廟埕頒發獎學金，彰化市長林世賢期勉學子要效法媽祖精神。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮9日上午在廟埕頒發獎學金，彰化市長林世賢期勉學子要效法媽祖精神。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮9日上午在廟埕頒發獎學金，獲獎者共910人，每人分獲1200元至2500元不等，合計共頒發金額147萬5000元。（吳敏菁攝）

「領到媽祖的獎學金，感受庇佑的力量，更要好好用功」彰化南瑤宮每年分2學期頒發媽祖信徒獎學金，109學年度第2學期的獎學金頒發儀式9日上午在廟埕舉行，獲獎者共910人，每人分獲1200元至2500元不等，合計頒發金額147萬5000元。

南瑤宮管理人市長林世賢表示，南瑤宮頒發獎學金已經持續近半世紀，媽祖庇佑下，不少人一路從國中拿獎學金到大學畢業，近年來南瑤宮又擴大到讀研究所也能拿獎學金，每年總有學業有成的信徒，拿香感謝媽祖鼓勵，默默回饋社會，媽祖大愛的精神，是最好的學習榜樣。

南瑤宮香火鼎盛，媽祖會的組織龐大，信徒遍布全國，信徒子女獎學金的發放資格，只有規定成績，但不設限必須設籍在彰化市一地，最重要的是讓拿到獎學金的學子，獲得媽祖保佑。

南瑤宮每學年頒發二次獎學金，每次頒發總金額約150萬元，109學年度第2學期獎學金的申請人數，共有1349人，經審核資格錄取的共910人，錄取率為67.45％。

這次頒發獎學金，經錄取獲頒獎學金的名額與金額分別為：國中300人、每人1200元；高中160人、每人1500元；高職100人、每人1500元；大學300人、每人2000元；研究所50人、每人2500元。

林世賢表示，南瑤宮是非常有文化、歷史悠久的古廟，拿到獎學金，要思考媽祖的精神什麼，抬頭看匾額「后德配天」，德像天一樣高，德就是心存善念、幫助別人，恭喜學子努力和學業得到了獎勵，但拜媽祖，不是只求保佑，更要修內心的德，期勉學子們把成績顧好，還要孝順父母、幫助別人，拿到獎學金才會更有意義。