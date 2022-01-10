陸軍砲兵58指揮部，元旦戰備偵巡向國旗致敬。（摘自陸軍臉書）

陸軍砲兵58指揮部，元旦戰備偵巡向國旗致敬。（摘自陸軍臉書）

陸軍臉書貼出砲兵58指揮部日前於元旦破曉時分，執行戰備部隊偵巡，並於抵達陣地後齊唱國歌、向國旗致敬，充分展現國軍「為何而戰、為誰而戰」神聖使命。