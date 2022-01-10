陸軍砲兵58指揮部 元旦戰備偵巡向國旗致敬 11:192022/01/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍砲兵58指揮部，元旦戰備偵巡向國旗致敬。（摘自陸軍臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍砲兵58指揮部，元旦戰備偵巡向國旗致敬。（摘自陸軍臉書） 陸軍砲兵58指揮部，元旦戰備偵巡向國旗致敬。（摘自陸軍臉書） 陸軍臉書貼出砲兵58指揮部日前於元旦破曉時分，執行戰備部隊偵巡，並於抵達陣地後齊唱國歌、向國旗致敬，充分展現國軍「為何而戰、為誰而戰」神聖使命。 台中大刀隊砍國旗隊 跨年大亂鬥逮5人 陸威脅日增 美日聯合兵推深化軍事合作 #陸軍 #砲兵 #國旗 #指揮部 #戰備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 于北辰稱退黨為救國嗆「藍重返執政比登天還難」 網神回4字 08:022022/01/08 政治 社評／透視民進黨反中牌的詐術本質 04:102022/01/06 焦點新聞 兩蔣陵寢謁靈 全動署元旦起掌理 04:102022/01/04 政治要聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 13:302022/01/06 社會 期程一再拖 綠委批國防部成延宕部 04:102022/01/03 焦點要聞 亟需F35 美陸戰隊面臨頭疼大問題 14:242022/01/03 軍事 26年未決 立委嘆不知審哪年預算 04:102022/01/03 焦點要聞 吳淑如升任後備指揮部政戰主任 21:282022/01/03 政治 海軍田單艦士兵跨年酒駕騎車肇事 記三大過撤職 21:432022/01/03 政治 獨／軍方政戰將領大異動 國軍將出現首位女性中將陳育琳 15:002022/01/06 政治 美航艦抗中 F-35C卻被迫「輪番上陣」 原因好尷尬 22:162022/01/04 軍事 政治熱門新聞 林昶佐罷免為何失敗？宅神竟點名這大咖：他是戰犯 - 政治 看到台中補選結果 彭文正驚：有人要倒大楣了 - 政治 顏寬恒是怎麼輸給林靜儀的？黃暐瀚曝3大原因 - 政治 2022盧秀燕連任恐被補選結果影響？黃暐瀚脫口8字 - 政治 2022台北市長6強爭霸？郭正亮預測：他不可能 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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