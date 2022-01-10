傳統旺季加持，端子廠胡連(6279)2021年12月合併營收5.07億元，創下單月歷史新高，累計第4季合併營收14.66億元，創下單季歷史新高，受惠於電動車新產品開始放量，法人預估，胡連今年獲利有望挑戰一個資本額，歐系外資給予胡連「優於大盤表現」評等，胡連盤中股價走高。

大陸車市需求暢旺，且電動車滲透率快速提升，胡連因電動車連接器系列產品已順利切入大陸電動車大廠比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車，以及美國電動車大廠，高低壓端子連接器出貨快速放量，帶動胡連2021年業績表現亮眼，2021年12月合併營收5.07億元，年增7.33%，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收14.66億元，季增27.04%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為49.49億元，年增35.31%，亦是歷年新高；法人預估，胡連2021年每股盈餘可望上看8元。

在新訂單挹注下，胡連表示，今年合併營收可望較去年兩位數成長，再創歷年新高；法人預估，今年有機會挑戰賺進一個資本額。

歐系外資最新報告指出，雖然胡連認為2022年成長幅度將低於2021年的年增35%，但不同區域的布局持續顯現，公司也持續擴產，預估今年資本支出約9億元，公司有信心今年維持年成長兩位數，給予胡連「優於大盤表現」評等，目標價176元。