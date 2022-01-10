受制塑化報價高檔拉回，台聚集團營收推進力道受阻，2021年12月營收包括台聚（1304）、華夏（1305）及台達化（1309）均處月、年雙減局勢，至於亞聚（1308）12月營收月減12.99％，滑落10億元之下，為9.17億元，但較2020年同期年增34.33％。

台聚2021年12月營收57.88億元，月減15.33％、年減0.56％；惟前三季PE、EVA報價攀揚支撐，全年營收717.67億元，年增42.95％。同屬PE、EVA布局的亞聚2021年12月營收9.17億元，年增34.33％；全年營收95.66億元，年成長67.71％。

華夏2021年12月營收13.39億元，月減21.09％、年衰退20.35％；全年營收202.22億元，年增47.25％。

台達化因ABS、PS報價持續趨緩整理，12月營收15.6億元，月、年雙減17.85％、12.8％；2021年營收207.72億元，年增34.02％。

受制新冠變種疫情持續惡化，加上時序逼近農曆年節，壓抑塑化買盤動能，市場交投熱度趨緩，拖累塑化報價延續區間盤整走勢。

所幸，在短線產品利差壓縮明顯，而油價回升，乙烯等石化上游原料持平的成本支撐下，遠東區五大泛用樹脂現貨報價包括PVC、PE、PP、PS聯袂止跌，持平走堅。

不過，ABS、EVA仍持續高檔下挫整理，ABS下滑70美元，每噸報價1845美元；EVA更補跌225美元，每噸價格下探至2195美元。台聚、亞聚、台達化營運添壓。

台聚認為，長期太陽能EVA需求樂觀，但短期原物料齊漲，海運費用昂貴、船期不穩定，後續恐受到中、韓等百萬噸EVA新增產能陸續投放影響，報價持續震盪整理。銷售策略推廣高性能的EVA產品，並提升HDPE產品品質，開拓高階市場的客群。