去年台灣電動車掛牌數6298輛年增84％，台中市電動車也快速成長，目前已超過1500多輛。市議員鄭功進等10日為民請命說，相較於電動車使用逐年倍增，台中電動車使用環境並沒有逐步跟上，交通局應加速相關配套措施。市府交通局強調，將持續規畫設置低碳車格及充電柱供民眾使用。

鄭功進指出，交通局應增加附有充電樁停車格的妥善率，盤點既有公立與新設停車場，增加電動車停車格的停車空間。並研擬充電樁停車格遭占用問題，如台北市目前實施電動車停車格差別費率、設置智慧鎖辯識是否為電動車等方式，改善充電樁停車格遭占用的問題。

市議員陳世凱、施志昌說，市府應制定獎勵與輔導辦法鼓勵公寓大廈設置充電樁，舊有社區裝設充電樁是目前難度最高的，無預留空間與管道，安全性、用電的收費、獨立電表等，都是管理委員會不同意的原因？建請交通局與相關單位積極合作，建立諮詢輔導團隊。

鄭功進、陳世凱、施志昌等強調，交通局應協助公寓大廈設置充電設備，並制定獎勵辦法，鼓勵舊有的公寓大廈設置充電樁，完善友善電動車的使用環境。

交通局表示，為鼓勵民眾響應低碳永續運輸，多採用低碳車輛降低相關汙染，市府持續規畫設置低碳車格及充電柱供民眾使用，目前公有停車場共有570格低碳車格，並已設置285支充電柱。

交通局強調，為避免充電車位遭燃油車輛長時間使用，市府除透過停車場管理人員加強巡查及於電動車位設置三角錐方式進行管理外，也將參考五都充電區收費機制，導入充電車格收費方案，促使未充電車輛儘速駛離，以利有充電需求的電動車充電使用。