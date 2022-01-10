不畏疫情，台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告12月營收2.8億元，較去年同期成長9.77%，創歷史單月次高紀錄，累計2021年全年營收23.9億元，年增12.12%，連續兩年突破20億元大關，再創歷史新高。

詩肯表示，去年中雖然疫情爆發、全台三級警戒，但下半年在解封與政府的振興措施雙重利多帶動下，營收表現不但急起直追，還更進一步一舉超越2020年，反映出不論在庫存、現金流與疫後行銷都有充分準備。

在農曆年前傳統消費旺季，家具汰舊換新潮帶動下，去年12月營收表現大爆發創單月次高，僅次於2021年1月的3.06億元，而2022年農曆春節落在1月底，預期仍可吸納不少更換家具的商機，1月營收表現有望開紅盤。

詩肯表示，新加坡NOVA同樣營運表現亮眼，在11月下旬放寬社交限制措施後，經濟活動穩定回溫，營收同樣較去年同期成長。

去年台灣六都全年移轉棟數達26.7萬棟、年增7%，全台交易量約35萬棟，創下8年新高，在房市交易熱絡下，挹注家具產業發展有良好環境，而對於今年房市，各界也普遍認為並不會降溫，對營運景氣仍具信心，唯疫情新病毒變數多，存在不確定性下審慎樂觀看待。

截至2021年底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三品牌全台分別有80、50、3店，總計133店，上月集結三大品牌在嘉義開出全台最大旗艦店後，連結雲嘉南市場需求，反映也相當熱烈，今年展店腳步將持續以大型店串連一站購足市場。