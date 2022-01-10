網球美少女雷恩（Makenzie Raine）來自美國明尼蘇達州，因為酷似英國女星艾瑪華森（Emma Watson）的甜美外表，已經在IG擁有破73萬粉絲，更有「網球界妙麗」的美稱。如今16歲的雷恩更已搖身一變成為性感小女人，五官變得精緻成熟，身材也更加凹凸有致，仙氣爆棚讓人1秒戀愛；昨(9)日她倒躺沙發秀出逆天長腿，運動小可愛還藏不住豐滿性感Ｗ上圍，疑似「激突」亮點讓網友暴動，12小時內狂吸近4萬讚。

「網球界妙麗」雷恩昨(9)日（美國時間）在IG秀美照，只見她穿著兩件式灰紋白格高腰運動小可愛，倒躺在沙發上兩腿朝天屈伸，左腿彎曲輕放沙發頭，右腿指向天花板展現逆天修長線條，雙腳踝穿白襪可愛中帶微性感，上身細肩帶小可愛藏不住雄偉Ｗ雙峰，大片陰影映襯出波濤洶湧深邃事業線，胸衣上疑似「激突」部份更成耐人尋味亮點，雙手向頭後方延伸慵懶而充滿女人味。

雷恩引用維吉尼亞·吳爾芙（Virginia Wolfe）的金句寫道：「No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.」意指：「不必著急著，爆出火花，不需要成為『誰』，當自己就好。」吳爾芙是20世紀現代主義與女性主義的先鋒，最知名的小說包括《達洛維夫人》、《雅各的房間》，散文《自己的房間》等，其中的名言指出，「女人必須有她自己的一點收入及獨立的房間」。

雷恩就將這張照片地點標記為「My Happy Place」，指「我的快樂地帶」，看畫面應是居家照，頗有宣示自己不再是受父母管束的小女孩，而要「轉大人」變成女人的意味。網友暴動狂讚（意譯）：「很愛這個」、「表達方式很藝術」、「超美」、「我愛妳」、「妳是美麗的贊歌」、「我的朋友，妳好完美」、「喜愛並支持妳」，12小時內狂吸近4萬讚。

PTT表特版(Beauty)網友也曾大推雷恩：「有一種妙麗在打網球的錯覺」、「以網球界顏值來說和仙女一樣」、「這不是合東方人胃口，是合了全世界」、「五官精緻到不行」。還有鄉民翻了雷恩的IG後發現「IG追蹤都一票台灣人」、「追蹤的滑下來都台灣人啊」、「哈哈一堆台灣人在追蹤，她會不會覺得莫名其妙」。

這兩年受到新冠疫情影響，雷恩的網球練習常被迫中止，也讓她開始尋找新的興趣打發時間。除了在YouTube上拍攝Vlog影片記錄自己學習彈奏烏克麗麗，後來更開始玩起電腦遊戲，並化身電玩遊戲實況主，直接變成新生代斜槓正妹。

雷恩是隸屬於美國網球協會的潛力青少年選手，擁有172公分姣好身型和空靈五官的她，不論是穿上背心、短裙還是緊身褲，都藏不住她一雙逆天長腿，光看她上場練球就是一種享受，舉手投足都超有魅力，私下她也時常接下模特兒的拍攝工作。很多人看好她成為新生代的「女神莎拉波娃」，不知道雷恩能否接棒成功呢？