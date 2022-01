網球美少女雷恩(Makenzie Raine)來自美國明尼蘇達州,因為酷似英國女星艾瑪華森(Emma Watson)的甜美外表,已經在IG擁有破73萬粉絲,更有「網球界妙麗」的美稱。如今16歲的雷恩更已搖身一變成為性感小女人,五官變得精緻成熟,身材也更加凹凸有致,仙氣爆棚讓人1秒戀愛;昨(9)日她倒躺沙發秀出逆天長腿,運動小可愛還藏不住豐滿性感W上圍,疑似「激突」亮點讓網友暴動,12小時內狂吸近4萬讚。

「網球界妙麗」雷恩昨(9)日(美國時間)在IG秀美照,只見她穿著兩件式灰紋白格高腰運動小可愛,倒躺在沙發上兩腿朝天屈伸,左腿彎曲輕放沙發頭,右腿指向天花板展現逆天修長線條,雙腳踝穿白襪可愛中帶微性感,上身細肩帶小可愛藏不住雄偉W雙峰,大片陰影映襯出波濤洶湧深邃事業線,胸衣上疑似「激突」部份更成耐人尋味亮點,雙手向頭後方延伸慵懶而充滿女人味。

雷恩引用維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Wolfe)的金句寫道:「No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.」意指:「不必著急著,爆出火花,不需要成為『誰』,當自己就好。」吳爾芙是20世紀現代主義與女性主義的先鋒,最知名的小說包括《達洛維夫人》、《雅各的房間》,散文《自己的房間》等,其中的名言指出,「女人必須有她自己的一點收入及獨立的房間」。

雷恩就將這張照片地點標記為「My Happy Place」,指「我的快樂地帶」,看畫面應是居家照,頗有宣示自己不再是受父母管束的小女孩,而要「轉大人」變成女人的意味。網友暴動狂讚(意譯):「很愛這個」、「表達方式很藝術」、「超美」、「我愛妳」、「妳是美麗的贊歌」、「我的朋友,妳好完美」、「喜愛並支持妳」,12小時內狂吸近4萬讚。

PTT表特版(Beauty)網友也曾大推雷恩:「有一種妙麗在打網球的錯覺」、「以網球界顏值來說和仙女一樣」、「這不是合東方人胃口,是合了全世界」、「五官精緻到不行」。還有鄉民翻了雷恩的IG後發現「IG追蹤都一票台灣人」、「追蹤的滑下來都台灣人啊」、「哈哈一堆台灣人在追蹤,她會不會覺得莫名其妙」。

這兩年受到新冠疫情影響,雷恩的網球練習常被迫中止,也讓她開始尋找新的興趣打發時間。除了在YouTube上拍攝Vlog影片記錄自己學習彈奏烏克麗麗,後來更開始玩起電腦遊戲,並化身電玩遊戲實況主,直接變成新生代斜槓正妹。

雷恩是隸屬於美國網球協會的潛力青少年選手,擁有172公分姣好身型和空靈五官的她,不論是穿上背心、短裙還是緊身褲,都藏不住她一雙逆天長腿,光看她上場練球就是一種享受,舉手投足都超有魅力,私下她也時常接下模特兒的拍攝工作。很多人看好她成為新生代的「女神莎拉波娃」,不知道雷恩能否接棒成功呢?