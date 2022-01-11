蘋果去年推出的AirTag，外型約硬幣大小，具有位置追蹤的功能，能夠掛在鑰匙圈等日常用品，以利不甚遺失後找回，然而最近頻傳有心人士利用AirTag跟蹤他人，引發人們對該產品的安全疑慮。1名美國26歲模特兒日前在酒吧遭人偷放AirTag，跟蹤了一整晚，直至5個小時後iPhone警告檢測到「不明物體」尾隨，才意識情況不對勁，發現外套被放入AirTag。

每日郵報報導，美國體育雜誌「體育畫報（Sports Illustrated）」模特兒娜德（Brooks Nader）去紐約1間酒吧，去洗手間時將外套放在高腳椅的椅背上，娜德推測可能就是趁這時候將AirTag放進外套口袋。

當晚娜德除了這間酒吧外，還和其他朋友去了另1間酒館，最後狂歡完回家後，iPhone手機跳出一則通知警告，檢測到「不明物體」跟著移動很長一段時間。娜德一看訊息嚇得頭皮發麻，搜遍全身後最終在外套找到AirTag。

娜德也將這段經歷分享至社群媒體instagram上，提醒女性出門在外一定要多加小心，從未想過這樣的事情會發生在自己身上，如果有人發生同樣的事情，且也找到一個未知的AirTag，請馬上報警，並通知蘋果公司，透過序號追蹤嫌犯。

事實上，AirTag被有心人士用來跟蹤已經不是第一次，美國馬里蘭州（Maryland）1名婦人於酒吧的車上發現AirTag；德州（Texas）1名婦女則是在錢包裡發現AirTag；密西西比州（Mississippi）則也是和娜德一樣，收到異常通知後嚇得趕緊報警。

對此，蘋果公司向紐約郵報指出，「公司十分重視用戶安全，且也致力於保護AirTag的隱私安全」。根據蘋果官網顯示，若有人將不屬於你的AirTag放在你身上，你的蘋果手機會有所察覺並發出警告通知，如果過段時間仍找不到裝置，蘋果會開始發出聲音，讓你知道裝置在哪。