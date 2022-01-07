6日深夜傳有1名機場保全確診，桃機部分再增1名案例；另外，歌友會採檢部也有3人確診。前進指揮所統籌、醫福會執行長王必勝、桃園市長鄭文燦、衛生局長王文彥緊急趕赴桃園機場說明。（桃機記者聯會提供）

6日深夜傳有1名機場保全確診，桃機部分再增1名案例；另外，歌友會採檢部也有3人確診。前進指揮所統籌、醫福會執行長王必勝、桃園市長鄭文燦、衛生局長王文彥緊急趕赴桃園機場說明。（桃機記者聯會提供）

桃園機場群聚染疫案目前已經累計8人確診，分別為7名清潔員、1名防疫計程車司機，6日深夜傳有1名機場保全確診，桃機部分再增1名案例；另外，歌友會採檢部也有3人確診。前進指揮所統籌、醫福會執行長王必勝、桃園市長鄭文燦、衛生局長王文彥緊急趕赴桃園機場說明。

王必勝表示，桃園機場新增的確診個案是1名桃機保全公司女性員工，為12小時制員工，她在前天（5日）上班時，覺得人有不舒服情況，馬上通報主管，當班主管直接帶至醫醫院採檢，員工則休息回家等待結果，昨晚（6日）報告出爐，PCR陽性確診，目前正在接受疫調匡列中。

王必勝指出，檢視該名員工上班日，除了1月2日外，其他日子都有上班，在桃機執勤的區域有兩處，一處為第二航廈一樓入境大廳，另一處在第二航廈三樓的出境大廳外圍區域。

王必勝進一步表示，調查該保全女員工是自行上下班，沒有坐交通車，經查在機場值勤的該保全公司員工共391人，目前已有67人完成快篩採檢，都呈現陰性，接下來將會重新再對391人進行PCR採檢，以釐清感染狀況。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，6日早上已經針對17239個案涉足的歌友會會員採檢，已經採檢了530多位，晚間採檢結果出爐，有3人呈現陽性反應，其中2人是歌友會會員，60多歲女性，姐妹2人一起確診；另有1名為59歲男姓計程車司機，他過年前也都有去歌友會。

桃園市長鄭文燦表示，Omciron病毒的入侵是非常嚴峻的考驗，確診是病例事實上每天都在增加，因此機場風險是大幅提高，但社區也有風險，現在除了疫調匡列，找出傳播鍊以外，多層次的擴大採檢，仍然是必要的，包括機場的工作人員和保全人員，桃園的採檢站也正在擴大，希望忠貞市場的攤商、住戶，歌友會的成員，或者附近的居民，一樣要做採檢，希望把所有可能的傳播鍊全部找出來。