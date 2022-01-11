台灣彩券11日再推出6款新春應景刮刮樂，刮刮樂總獎項超過1480萬個，總獎金約82億元，台彩元月份已推出11款刮刮樂，在農曆年前還會再推出另一波新款刮刮樂，讓民眾迎春接財神刮出好財氣。

台灣彩券董事暨發言人黃志宜表示，在這次6款刮刮樂中最受矚目的是睽違2年再次發行的「1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價1000元，共有5個頭獎1200萬元及150個二獎100萬元，頭獎與二獎獎項個數均為歷次發行最多，總中獎率高達70％。

黃志宜表示，除了「1200萬大吉利」之外，另再推出每張售價500元的「好運爆棚」券面以金虎咬金幣象徵財源滾滾，多達15次中獎機會，共有5個頭獎500萬元；每張售價200元的2款刮刮樂新品各具特色，「虎來旺」最高獎金10萬元500個，總中獎率50.1％，平均每兩張就有一張中獎，「鴻運當頭」券面滿佈開運紅包，象徵新春財氣滿滿好運到，頭獎200萬共有6個；每張售價100元的「金骰子」及「超速777」，簡單好玩又討喜。

台彩表示，民眾可持紙本振興五倍券向全國公益彩券經銷商購買公益彩券，振興經濟也兼顧公益，還有機會中獎，讓好事發生；公益彩券銷售處所採實聯制，每日進行環境消毒，公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，民眾可以安心購買彩券。