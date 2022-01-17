屏東縣林邊共融公園17日，在林邊車站前廣場前進行動土典禮，將打造具當地特色的共融公園，縣長潘孟安說，之前在屏東市區的共融公園都大獲好評，也有許多縣市前來取經。這次工程預計將在6月底完工，希望趕在暑假前完成，讓小朋友在暑假有一個好玩又安心、具地方特色的共融公園，以達到親子共享的全方位遊憩新據點。

潘孟安表示，屏東縣政府是全台第一個落實孩童表意權的地方，讓使用者創造、設計出最符合自己心目中的公園，近幾個月開始許多鄉鎮的公園也進行動土施工，繼日前恆春、東港及潮州等共融公園陸續動土後，今日在林邊車站前廣場，進行動土典禮，也就是日後林邊共融公園的工地現址，實現符合孩子們的創意特色公園。

近年來縣府致力於改善各鄉鎮罐頭式遊具及老舊的公園，提供民眾更優質的公共空間，並強化地區環境的機能性，使公園將不再只是提供在地居民作休憩使用的場所，林邊共融公園位於林邊火車站出口，鄰近三所幼兒園、兩所國小以及一所國中，屬林邊鄉的重要生活圈，公園總基地面積為6425平方公尺，由縣符自籌3300萬元打造出具地方特色、好玩又安心的共融式遊戲場域。

孩子們的創意讓遊具擺脫過去固定的形象，具代表性的火車結合溜滑梯、攀爬架及平衡遊戲在車站前方廣場變身為為特色遊具，甚至穿越車廂門的概念也設計在其中；而當地農特產品蓮霧不只可以吃進嘴裡也變身為遊戲場域，除了燈會時讓人很有印象的蓮霧座椅也延伸在這裡，成為家長、年長者的座位區以外，孩子們喜愛的造型小屋變成孩子們的秘密基地場域；旁邊的鞦韆區也運用不同種類，分別照顧到幼童、學童及年長者都能使用；另一旁還有幾個健體設施，讓家長不只帶孩子來放電，也能趁機讓自己也活絡一下筋骨。