為延續振興券熱潮，凡持任一面額的振興五倍券預訂指定房型，可享最優惠33折住房專案，行政客房原價16170元，振興價5299元，入住期間提供彩匯豐盛的自助早餐，可使用戶外恆溫泳池、三溫暖及兒童遊戲室等，闔家放鬆度假。同步歡慶虎年到來，即日起至6月30日推出「虎虎生風，買一送一住房專案」，雙人房型每人每晚2248元起，入住奢華五星推薦客房，高挑21坪菁英客房，山川美好盡收途中。洽詢電話02-7722-3399轉訂房中心。

用手上的振興五倍券在台灣好好暢玩，並把握此機會體驗全台唯一榮獲卓越五星與米其林一星的雙星飯店！延續之前振興券旋風住房熱潮，台北美福再加碼推出振興2.0方案，凡透過飯店官網或者電話預訂「振興向前衝」住房專案，使用任一面額的五倍券支付房價，即可享用「振興價」入住行政客房每晚5299元，感受大直綠意美景，遠眺河濱風光。若想安排一家四口闔家親子出遊，首推菁英客房四人房8299元，平均每人僅2075元起，翌日提供豐富異國餐點的彩匯自助餐廳的早餐，獲米其林肯定的頂級客房，提供擁有150年歷史的義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的全系列純棉寢具用品及頂級細緻浴袍；百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊、日本Toto免治馬桶、可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，以及桑拿凳及水瓢等日式沐浴用品，寬敞優雅的空間規劃，提供舒適的旅宿體驗。

看好今年上半年國人出遊旺季，台北美福推出虎年住房專案「虎虎生風買一送一」，即日起至6月30日預定行政客房，連住二晚10980元，針對親子闔家出遊客群，也提供菁英客房四人入住買一送一，三天二夜享宿價17980元，每人平均每晚只要2248元起，入住期間還可享用彩匯自助餐廳的美食饗宴早餐，提供香濃的美福牛肉麵，以及現煮海味粥、手工粉漿蛋餅、傳統手握飯糰、熱騰騰出爐的歐式麵包與其搭配的起司與西式燻肉，不定期變換菜色內容，讓往來遊客每次都能有不同的體驗，另外每房皆免費提供Minibar點心及飲品，除此之外還可以體驗健身房、三溫暖、戶外恆溫泳池、兒戲遊戲室等眾多頂級設施，體驗賓至如歸的尊寵禮遇。