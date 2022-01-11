台南做工行善團今到永康區大灣一處弱勢戶會勘。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南做工行善團今也到善化區溪美一處弱勢戶會勘。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局結合做工行善團各工會專業志工助弱勢修屋，目前進行中的南區、官田區等2案，將在農曆春節前完工，好讓弱勢家庭過好年，而近2年做工行善團跨縣市服務，11日一早勞工局長王鑫基帶領做工行善團，前往引起社會關注的南投女童案家中訪視，再馬不停蹄回到台南會勘2處弱勢戶。

台南市做工行善團多年協助弱勢勞工等家庭改善居住環境，近年更跨縣市至屏東、高雄、嘉義、雲林等地分享經驗和服務。日前媒體報導，南投有一名12歲女童祖孫三代住破屋；台南做工行善團接獲反映後，今天上午會同南投縣政府前往會勘了解實際狀況。

王鑫基表示，今天到現場，南投縣政府社會局發現案主經濟狀況小康、可自理，社會局會先介入輔導，將來若有需要協助，做工行善團視實際狀況給予援助。一會勘完南投案後，隨後回到台南，會勘善化區溪美里一戶獨居老人住處及永康區北灣里一戶身障低收的伙伴。

王鑫基說，做工行善團為弱勢修繕房屋，目前已服務完成162戶，另南區與官田區等2戶進行中的修繕案，志工們齊心協力要在這個月23日、農曆新年前完工，感謝志工夥伴支持做工行善的理念，犧牲假日甚至遠赴其他縣市施工，才能讓弱勢房屋修繕的服務持續進行，希望弱勢家庭在志工們的幫助之下，能有個安心居住的家。