大陸國家鄉村振興局指出，2021年脫貧攻堅成果得到鞏固拓展，全面推進鄉村振興實現良好開局，據建檔立卡脫貧人口監測數據顯示，脫貧人口收入持續增長，2021年人均純收入預計超過1.25萬元（人民幣，下同），比上年增加1790元以上、年增16.5％以上。

此外，大陸中央財政銜接推進鄉村振興補助資金投入1561億元，比上年增加100億元。確定160個國家鄉村振興重點幫扶縣，並發布多方面傾斜支持政策。8個東部省（市）結對幫扶西部10個省（區、市），東部已向協作地區投入財政援助資金228.7億元，互派幹部和專業技術人員2.3萬人。

根據《人民日報》引述大陸國家鄉村振興局局長劉煥鑫表示，2022年要聚焦「守底線、抓發展、促振興」，守住不發生規模性返貧的底線，確保脫貧群眾收入增速高於當地農民收入增速；脫貧地區農民收入增速高於全國農民收入增速，使脫貧群眾與當地農民的收入比例、脫貧地區農民與全國農民的收入比例不斷提高。