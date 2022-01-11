虎虎生風賀新春，隨著農曆年將到來，超商集合虎年新話題，推出一系列新春開運鮮食，出一張嘴就能吃出整年好運勢。

全家與全台最大財神廟「武德宮」聯名，結合Q萌黑虎將軍肖像，推出開運鮮食。主餐部分首推「五滷財神大雞腿油飯」，油飯以傳統木桶炊飯工法蒸煮，擺上整支香滷雞腿，限量10萬份；「步步高升佛跳牆」則加入豬腳、干貝等食材，限量3萬份，加上虎年吉祥好兆頭的「開運黑糖脆皮泡芙」。購買開運鮮食還可兌換購物金，搭配集章趣活動，即起至2月8日止，會員買指定鮮食商品任兩件可集1章，滿5章可兌換10元購物金。

7-11日本黑毛和牛壽喜燒御膳，299元。（7-11提供）

7-11鮮食擴大換上新春包裝，包含尾牙必吃的刈包「御料小館Ｘ源芳滷肉刈包」、「御選紅燒牛肉麵」、代表長壽吉祥的「咖哩雞排烏龍燴麵」，另除夕當天許多店家休息，不少民眾為了祭拜地基主，會購買奮起湖便當，去年即熱銷超過13萬份，今年也推出春節意象的新春包裝，讓拜拜有新意又應景。

而也看準年節小份量、個人化鮮食需求，7-11與米其林餐盤推介台菜餐廳－膳馨合作，開發個人化佛跳牆，及用高級食材研發的「預訂制日本黑毛和牛御膳」等。

全家與最大財神廟「武德宮」聯名，推出開運鮮食系列。（全家提供）

萊爾富開運鮮食新品，包含開運豬腳飯、開運牛肉湯元寶、好運紅燒東坡肉蓋飯、開運海鮮羹飯，1月18日前買指定主餐加10元喝指定飲料。

民間相傳地基主最愛的供品就是「大雞腿」，OK超商新春推出大雞腿丼便當，也因疫情升溫，民眾看重飲食營養價值，推出聯名營養鮮食的郭老師麻油雞飯糰、福記溫補湯品等，預估可提升門市鮮食業績兩成。

OK超商福記麻油雞湯，69元。（OK提供）