受到強烈大陸冷氣團影響，全台溫度下降，民眾紛開暖氣因應，加上傍晚返家用電尖峰，讓近日供電燈號持續亮出黃燈，甚至瀕臨橘燈。

值得注意的是，由於持續受到境外污染物影響，中部以南位於下風處，污染物有累積情形，部份電廠降載因應，讓供電能力減少，13日供電燈仍號亮出黃燈，備轉容量率僅剩7％。

根據台電網頁顯示，13日最高用電3050.0萬瓩，尖峰使用率94％，但最大供電能力有3239.1萬瓩，預估尖峰備轉容量189.1萬瓩，備轉容量率僅剩6.20％，亮出供電吃緊、系統系統供電餘裕緊澀，且這是近日最接近亮出供電警戒的橘燈。

台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據進行友善降載減排計畫，其中台中電廠歲（檢）修1650MW、非歲（檢）修950MW，合計2600MW。協和電廠非歲（檢）修700MW，興達電廠歲（檢）修1050MW、非歲（檢）修500MW，合計1550MW。民營麥寮電廠歲（檢）修600MW、非歲（檢）修300MW，合計900MW。