隨著立陶宛與北京因台灣代表處而關係跌落谷底，北京更祭出嚴厲貿易報復；根據一份於2021年12月進行的民調顯示，近3分之2的立陶宛民眾不支持政府目前的對陸政策，僅有13%的人支持政府。儘管這項民調無疑加重立陶宛外交部的施政壓力；但外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）卻堅稱，維爾紐斯對陸政策始終如一。

立陶宛當地媒體表示，自從台北在維爾紐斯開設台灣代表處後，立陶宛與中國大陸的關係嚴重惡化。北京認為，使用「台灣」而非「台北」作為代表處的名字，等於違反一個中國原則，並在不宣而戰下對立陶宛進行貿易報復。

這項民調於2021年12月10日至18日進行；結果發現，當詢問民眾如何看待立陶宛的對大陸政策，高達58%的人抱持否定的態度，僅13%的人表達支持。其中，「非常正面」看待立陶宛對陸政策的僅有1%，12%的受訪者僅「正面看待」。

相較之下，21%的民眾「非常負面」看待維爾紐斯加強對台關係，37%的受訪者表達「負面」。整體來看，民眾對立陶宛外交政策表達信賴者僅有30%，另有高達47%的人表達不信賴。

面對這項民調結果，藍斯柏吉斯強調對陸政策從未改變。「立陶宛實質上從未改變對陸政策。中國已決定對立陶宛與歐盟採取的措施，不但未經宣布，還極有可能是非法措施」。

他補充道，民調會顯示不利於政府的結果，完全是因為問卷中的措詞表達不夠精確。「如果是我，我會詢問立陶宛是否應該支持，並同意台灣民眾渴望被稱為台灣人，而不是詢問立陶宛對中國大陸的政策」。

當地媒體指出，在這一波維爾紐斯與北京的糾紛中，立陶宛企業埋怨與北京的貿易受到各種限制；而大陸官方人士卻強調政府從沒有實施制裁，是企業看不下去自發性杯葛。報導指出，北京迄今仍持續向國際企業施壓，要求其不要使用來自立陶宛的商品。