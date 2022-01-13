英國和印度將在周四正式啟動雙邊的自由貿易談判工作，尋求商品和人員更自由的流動，預計可讓兩國的貿易增加數十億英鎊。

英國已將印度列為脫歐後首要的貿易談判對象，並尋求將貿易政策轉向成長快速的印太地區。

英國貿易部長Anne-Marie Trevelyan與印度貿易部長Piyush Goyal將在周四於新德里會面，首輪的談判並將於下周展開。

Trevelyan說，隨著印度經濟成長快速，與印度達成協議是將英國企業推向黃金機會。

英方表示，該自貿協定將使英國對印度的出口幾乎翻倍，到2035年英國與印度的每年貿易總額將來到280億英鎊(約383億美元)。據英國官方統計，2019年雙方貿易總額為230億英鎊。

雙方的部長希望利用印度崛起中的中產階級財富，以及他們對英國蘇格蘭威士忌等高檔產品的需求，並且希望印度成為綠色科技產業的大客戶。

印度和前殖民大國英國，雙方已經共享了強大的貿易聯繫，在經歷了數十年的移民過程後，目前已經有100多萬名印度裔英國人生活在英國。

印度尋找機會，讓更多印度人可以在英國工作和生活。

但是英國試圖讓商品以較低的關稅進入印度市場，並換來更自由的人員流動，預計將成為談判的關鍵動力，並將考驗英國的談判實力，因為任何在移民問題上的讓步，都可能面臨國內反對聲浪。