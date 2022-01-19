英國經濟數據和政局變化可能引發英鎊兌美元一波行情，FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga建議投資者可以重點關注。今年迄今英鎊兌多數G10貨幣實現升值。技術面而言，月線圖上英鎊兌美元保持區間波動，支撐位和壓力位分別在1.33和1.38。目前，技術面和基本面均利多英鎊多頭，若能突破1.38，後市將上看1.425。

FXTM富拓分析，英國即將發布就業、通膨等一系列重磅數據，此外政局因素也可能引發英鎊兌美元大幅波動。隨著通膨壓力加劇，人們對英國央行2月升息的預期不斷升溫。如果勞動力市場數據和CPI通膨數據達到或超過預期，英國央行升息的理由將變得更加充分。政治方面，英國首相強生因「派對門醜聞」遭到逼宮，事態發展或拖累英鎊走勢。總體來說，本周有很多催化劑可能影響英鎊走勢。英國將於周二公布去年11月勞動力市場報告，投資者可透過該數據更清楚地瞭解強制休假計畫結束後英國勞動力市場狀況。接下來是周三將公布去年12月消費者物價指數，預計較前年同期上升5.2%，達到10年來的最高水平。然後本周晚些時候，去年12月零售銷售數據將揭曉，市場預計銷售額增長3.4%，增幅較去年11月的4.7%有所下滑。

FXTM富拓認為，如果數據顯示出通膨繼續上升、就業市場狀況進一步吃緊，那麼可能會強化政策收緊的預期。市場目前預測，英國央行2月3日會議升息25個基點的可能性為89%。