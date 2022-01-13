大陸外交部發言人汪文斌今天（13日）主持例行記者會。有記者提問，近日，有境外的非政府組織對北京冬奧會期間新聞報導自由是否會受到疫情防控的影響提出關切。請問發言人對此有何評論？

汪文斌表示，中國實行對外開放的基本國策，外媒在華採訪環境是開放的，報導冬奧會及相關事項是自由的。中國是法治國家，《中華人民共和國外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》等，對保障外國記者的合法權益作出了明確規定。中方將一如既往依法保障外國常駐新聞機構和外國記者的合法權益，並按照主辦城市契約為外國記者報導北京冬奧會和冬殘奧會提供便利。我們歡迎媒體關注報導北京冬奧會，歡迎媒體的建設性意見，但是我們反對以所謂新聞自由的名義歪曲事實，抹黑中國和北京冬奧會。

汪文斌指出，採取嚴格的疫情防控措施，目的是確保賽事和人員安全，這也是記者正常採訪報導的前提。北京冬奧會防疫政策由北京冬奧組委和國際奧委會、國際殘奧委會共同研究制定，我們已經聯合發佈了兩版防疫手冊，對所有涉奧人員執行閉環管理，嚴格與社會面隔開，切實保障所有涉奧人員及主辦城市人民的健康，確保比賽如期安全順利舉行，目前已經有超過2500名文字和圖片記者提交了北京冬奧會註冊申請。

汪文斌最後強調，當前疫情防控形勢仍舊嚴峻複雜，在客觀上給媒體採訪報導帶來了一些困難。北京冬奧組委和國際奧委會、國際殘奧委會積極會商，盡最大努力幫助記者克服這些困難。據了解，北京冬奧組委在主媒體中心、張家口山地新聞中心和12個競賽場館媒體工作間佈置了媒體服務台，設立全球註冊媒體的採訪申請，北京冬奧組委將和國際奧委會共同組織賽事的每日新聞發佈會，為媒體記者提供充分的報導素材。此外還將利用科技手段，通過現場採訪的形式，盡可能滿足記者對閉環外的必要採訪需求。