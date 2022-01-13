大陸冬奧減產，歐洲天然氣成本及電價大漲，當地液鹼同業上調第1季合約報價每噸260美元，印尼、澳洲需求升溫，催化液鹼、AE、SAP、碳纖報價攀揚看漲，台塑（1301）、東鹼（1708）、南寶（4766）、上緯（3708）營運加分。

近期遠東區塑化現貨行情因疫情、農曆年節將至等影響，交投轉趨冷淡，包括PVC、PE、PP、ABS、PS報價悉數持平。不過，液鹼、AE、SAP、及碳纖等化學品行情反倒因產業供給減少、需求增溫拉抬，行情看漲。

其中，大陸江蘇海興ECH廠（年產13萬噸）異常停車，液鹼開工率降至10％，寧波萬華也因12/9~1/24檢修，影響產量8萬乾噸，加上浙江疫情導致杭州及紹興部分鹼廠降產，供給隨之縮減。惟河北文豐氧化鋁廠投產，液鹼年耗用約20萬乾噸，歐洲又因天然氣成本及電價大漲，當地液鹼同業上調第1季合約報價260USD/DMT，推升鹼價。

伴隨鹼價觸底反彈，印尼及澳洲鋁業客戶開始採購現貨，烘托行情持穩增溫，台塑、東鹼營運加分。

隨著經濟復甦、SAP（高吸水性樹脂）客戶新增產線及中國大陸紙尿褲需求進入旺季，且原料丙烯酸成本仍高，加上亞洲線海運費持續大漲，後市行情看漲。風電及高壓氣瓶需求快速成長，碳纖需求增加，加上歐美航太工業復甦，供應缺口擴大，後市行情持續攀揚。台塑、南寶、上緯業績持穩推進。

此外，近期焦煤及焦炭行情上漲，帶動煤化工產品行情回暖，丁醇及辛醇廠家減產，支撐AE行情。正丁醇也因齊魯石化、延安能化及安慶曙光1月初異常停車，市場供應趨緊，加上第1季安排檢修，華北及山東部分同業受冬奧影響減產，後市看漲。