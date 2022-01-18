統一超(2912)7-ELEVEN推出「OPEN NOW」將門市串接外送服務，以「24小時外送服務」、「門市倉庫即衛星倉儲」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」三大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等輕料理需求，以拓展生鮮雜貨商機。

7-ELEVEN觀察，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式在家輕自煮， 7-ELEVEN聚焦開發小規格冷凍生鮮產品，2020年擴大「嚴選鮮物素材」專區並與「安永鮮物」合作，增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，積極與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上；自去年起即透過i預購銷售有機蔬果箱、生鮮及生鮮鍋物組、氣炸鍋美食等簡易調理生鮮食品，成功架構全新的生鮮銷售模式。

瞄準輕自煮料理需求，7-ELEVEN架構全新便利快超市商業模式，獨創「OPEN NOW」將門市串接外送服務以拓展生鮮雜貨商機，以「24小時外送服務」、「門市倉庫即衛星倉儲」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」三大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等輕料理，滿足消費者每日就近採購、假日計畫採購等多元需求，7-ELEVEN將是消費者採購生鮮雜貨便利首選。

統一超表示，7-ELEVEN便利快超市「OPEN NOW」首家概念店位於台北市最大行政區士林、鄰近社子島的集鑫門市，為擴大設置冷凍與生鮮結構專區，採「前店後倉」設計實體店鋪，從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備都較一般門市擴增4倍，商品選擇超過3000款，更提供「5公里內24小時雙外送平台服務」、「即興入店就近買」兩種消費情境，未來將持續依商圈需求優化、擴散服務到其他門市，搶攻線上線下生鮮雜貨超市商機。