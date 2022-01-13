F-16V戰機失事，軍方打撈到疑似飛行員陳奕的生理組織，家屬13日晚上9點40分左右到嘉義市立儐儀館指認。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

F-16V墜海，目前傳找到飛行官陳奕疑似屍塊。（圖／本報資料照）

空軍嘉義基地編號6650的F-16V單座戰機，11日下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，海陸空積極搜救，陸續找到戰機殘骸，今天晚上8點左右軍方人員將昨天撈到的屍塊送至嘉義市立殯儀館，檢察官已在現場採驗，會將陳奕家屬及採檢檢體送至法醫研究所進行身分確認。對此，空軍今晚回應，部分遺骸已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體加速辦理鑑驗事宜。

空軍嘉義基地一架F-16V戰機11日墜毀在東石海岸，搜救人員13日下午再撈回印有國徽的機體殘骸。（民眾提供）

空軍司令部今(13)日表示，「0111專案」搜救行動，目前除了尋獲部分機體、機翼殘骸之外，本日由「搜救前進指揮所」所派遣之海軍水下作業大隊，於1600時在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織，已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體加速辦理鑑驗事宜。

空軍司令部進一步表示，本部刻依尋獲位置，加派人力執行搜救任務，持續整合所有資源全力投入，秉持絕不放棄的信念與決心持續搜救。