因心疼台灣陽光婦女協會課照班的孩子，從小沒吃過麥當勞，財團法人周大觀文教基金會副董事長賴建川，2007年起每年兒童節都請孩子們吃麥當勞；2017年改為孩子舉辦農曆過年圍爐，19日在台中寶麗金市政店席開35桌，讓偏遠弱勢家庭孩子180人圍爐，並發給每人800元紅包及福袋，激勵他們認真念書翻轉未來。

賴建川自2007年開始因心疼陽光婦女協會課照班孩子，從小沒有吃過麥當勞，允諾陪伴孩子們吃麥當勞，他從2017年開始希望可為孩子們和家長辦一場農曆過年圍爐活動，當年圍爐活動讓孩子們和家長都非常開心，並備感溫馨企業家的堅持與誠信，讓他堅定要使這個年夜飯穩定持續下去。

賴建川指出，生於弱勢家庭的孩子，包括隔代教養、單親及受虐兒等，需要社會的關懷及肯定，更需社會大眾來幫助他們；他從16年前請他們吃麥當勞，現在改請吃年夜飯是要鼓勵他們，在課照過程中將書讀好，才能翻轉他們人生的宿命，沒有念好書，一輩子就很坎坷。

賴建川表示，他很高興自己有福氣可堅持且不間斷，縱使前兩年生病，治癒後精神更好身體更佳，他不僅成為台灣陽光婦女協會課後照顧班孩子們，十多年來的「麥當勞叔叔」；他堅守承諾不畏自己人生中的任何風風雨雨，就是要讓孩子們知道「大人不會騙孩子」，這份陪伴就讓他和陽光、迎曦的孩子們在一起16年。

台灣陽光婦女協會祕書長陳淑圓說，賴建川從10多年前第一次邀請課照班孩子們的麥當勞活動開始，每年還沒到兒童節就主動關心孩子們的課照班經費是否充裕？孩子們是否能夠在課照班吃飽？今年還擴大幫助安置機構的失親兒們，他的善行善舉十多年來不間斷，也讓所有弱勢家庭感受社會的大溫情！