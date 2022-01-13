虎年拚業績，大魯閣新時代購物中心首度攜手台中百年古蹟「樂成宮」，將送出100盞財神燈及100名免費安太歲名額，讓民眾在春節大採購同時也能獲得神力加持，擁有一整年的好運氣！

樂成宮旱溪媽祖廟已有200多年歷史，是國家欽定三級古蹟，也是台中市東區民眾的信仰中心，香火鼎盛，這次在大魯閣新時代盛情邀約下首次跨界合作，推出在商場主題餐廳、美食街不限金額消費即可抽100盞財神燈活動，於1/13（四）～1/16（日）期間，當日消費滿999元以上的屬虎民眾，也可免費獲得安太歲資格（限100名）。

大魯閣新時代表示，為求慎重，活動之前已由行銷團隊親自至樂成宮上香向神明稟告此活動，所以相信最後能幸運獲獎的消費者必定是神明欽選，虎年運勢定能如有神助！

新春過年免不了添購新裝，大魯閣新時代即日起至2/7號召會員回館購物，消費滿3000元即贈300元，滿8000元以上再贈ONE&ONE燒肉、圓砌鴛鴦升降鍋物、瓦城泰國料理等餐飲品牌美食券，滿1萬元再加贈500元商品券，多重回饋拉攏會員的心。

另外，因大魯閣新時代購物中心位於台中火車站前，出站1分鐘即可抵達商場，是許多返鄉旅客的最佳休憩地點，因此今年大魯閣新時代也特別推出「返鄉遊子專案」，凡持春節促銷期間內的高鐵或台鐵車票至商場消費，不限金額，即可再加贈100元購物金，領取當下即可立即消費折抵使用，歡迎外出打拼的遊子們，一起回台中，回家團圓過好年。