歲末送暖一波波，地方宮廟和民代擔起照顧弱勢之責，台中東區樂成宮、台中市水噹噹關懷協會今（19日）舉辦寒冬送暖活動發放白米、物資，讓弱勢家庭感感受社會的溫暖。
樂成宮董事長郭松益指出，樂成宮為發揚天上聖母慈悲、博愛、普渡眾生的懿德，已經超過30年在歲末寒冬進行冬令送暖，今年東區受惠弱勢家庭共有440戶，每戶致送春節慰問金2千元、白米3公斤裝2包、食用油3公斤1瓶，及南區、南屯區、太平區、大里區、烏日區及霧峰區等共有4千92戶，每戶致送白米3公斤1包，合計捐出慰問金共88萬、白米5千包共1萬5千公、食用油440瓶共1320公升。
無獨有偶，台中市水噹噹關懷協會19日也在南區國光里正義街舉行「寒冬送暖」活動，共發放東、南區各里長提報未獲政府社會福利補助的弱勢家庭計400戶，每戶包括白米等民生物資與慰問金1000元。
台中市水噹噹關懷協會創會理事長、市議員邱素貞指出，該協會辦理「寒冬送暖」活動，今年邁入第10年，國光里長陳雅惠說，水噹噹關懷協會匯聚各界愛心，提供「艱苦人」民生物資與應急慰問金，用愛與關懷，看見各界需要，令人感佩；尤其在疫情期間，更凸顯社會溫馨與溫暖的一面。
而台中南區永興宮日前舉行寒冬送暖活動，由熱心商家提供贊助，準備50份物資份給永興里內弱勢家庭，台中市政府警察局第三分局健康派出所也藉此活動設置機動派出所，由派出所員警與志工為民眾提供警政諮詢、交通及犯罪預防宣導等服務，透過實際的互動，傳達正確的觀念，不僅提升見警率，也更拉近警察與民眾的距離。
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