威潤推出AL300防水型車載衛星定位監控器，具IP67等級防水防塵功能，專門為需要長期監測並放置於戶外的重型動力機械或運輸設備而設計，包含冷凍/冷藏貨櫃運輸車、摩托車、拖車、農業或建築重型機械等。AL300除了強悍的IP67防水防塵功能外，更可即時針對駕駛行為與設備運轉數據進行監測，並支援全球LTE Cat. M1無線行動網路，可有效降低通訊費用，是重型機械設備與車隊最佳管理夥伴。

有鑑於許多農業或建築重型動力機械長期運作於戶外，需時常因執行任務散佈於各地，管理者難以掌握其位置並有效率的進行即時調配；透過AL300防水型車載衛星定位監控器，可監測即時位置、機械操作行為外，更可進一步讀取引擎資訊，了解設備健康狀態，達到故障預測與保養，以避免突發事件而產生高額的維修成本或營業損失。此外，AL300可應用於租賃管理，透過電子圍籬功能，監測機械是否運作於指定工作區域，如有異常則立即通知管理者，以預防設備遭竊。

AL300具有IP67防水防塵功能，可完全防止灰塵進入，並可浸於1米水深達30分鐘，在任何惡劣環境下皆可正常運作，除重型動力機械外，也相當適合運用於冷凍/冷藏貨櫃運輸車與托車，甚至是近年引起熱潮的共享機車服務都可適用，主要是因AL300可遠端監測車輛里程數、時速、油耗、電池電量等資料，並提供給車隊業者進行大數據分析，將有助於車隊節省油耗並發現潛在問題，以提升整體營運效率。

AL300可透過藍牙通訊，連結多種感測器，監控設備運作狀況，即時處理異常狀況。在冷鏈運輸應用中，可透過AL300連結溫溼度感測器，隨時監測長期處於低溫的冷凍或冷藏貨櫃工作溫度，如有異常立即通知管理者，避免溫度異常影響貨物品質進而減少損失；若應用於行車安全，AL300支援胎壓感測器，可即時掌握輪胎的壓力及溫度，提早發現洩氣等異常狀態，以提升駕駛安全並避免事故發生。