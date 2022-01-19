行政院農業委員會農業試驗所利用智慧科技，19日發表一款整合研發作物監測及葉面積感測系統，農試所指出這套自行開發的智慧載具，可自動蒐集作物影像資訊並計算出作物的葉面積供模型使用。（黃國峰攝）

行政院農業委員會農業試驗所利用智慧科技，19日發表一款整合研發作物監測及葉面積感測系統，可預估未來一周番茄、小黃瓜等設施作物的產量，達到「頭家免出門，能知作物事」的目標。

農試所長林學詩指出，傳統農業對於未來是否能接單出貨，需要依靠農民經驗到場判斷未來蔬果產量，現農試所利用智慧科技，整合研發作物監測及葉面積感測系統，傳至遠端的電腦軟體系統（農民端）運用人工智慧大數據的運算，判斷未來一周番茄、小黃瓜等設施作物（溫室）的產量。

農試所補充說明，未來設施業者可利用該所研發的這套軟硬體，藉由良好的環境控制及系統數據的應用，轉型升級為智慧化生產管理模式，隨時隨地監測作物生長的狀況，並可調整勞動人力以因應氣候突發的貨源調度，達到「頭家免出門，能知作物事」的目標。

農試所指出，該所所建立的作物模型採用國際上常用的TOMGRO方式及人工智慧機器學習，結合自行開發的載具，可自動蒐集作物影像資訊並計算出作物的葉面積，帶入數據分析，能掌握異常天氣及後續的產量效果，未來將成為輔助接單及生產排程的參考工具。

農試所表示，近年來，政府大力推動農業設施結合智慧農業計畫，利用大數據、人工智慧、物聯網、智慧栽培、作物模型及智慧農機等技術導入，應用於溫室作物栽培的生產流程中，以提升產能及維護糧食穩定自主供應，並且轉型農業為智慧、自動化的產業，降低勞動力高齡化及短缺的衝擊。