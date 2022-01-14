為了歡慶高雄鋼鐵人中鋒「鋼鐵坦克」王柏智上周單場摘25分，且獲選上周最佳球員，鋼鐵人15日特別推出王柏智抓籃板就送餐券的活動，聽到自己掌握著多少球迷可以帶走餐券的「福利」，王柏智笑著說，「我沒影響，也沒什麼壓力，反正又不是我吃！」

今天只要王柏智上半場抓下幾個籃板球，就會在中場休息時間抽出幾名球迷拿到兩張聯上大飯店帕里巴里精緻自助餐券，每張價值大約1000元，下半場也會延續這個活動，等同只要他抓到更多籃板球，就可以帶給現場球迷謀取更多餐券福利。

除了沒打算給自己任何壓力打比賽，王柏智更表達了不太滿意「鋼鐵坦克」這個新綽號的立場，「你去問一下這綽號哪來的，我是沒差，但我很疑惑是哪方面的坦克，我的話應該是體重像坦克，畢竟我到現在都沒有什麼印象，被取過什麼綽號。」

至於上周六出戰攻城獅單場轟下25分表現，王柏智表示，「應該當時都沒有人守我啊，你沒有看比賽嗎？」甚至他認為自己本季從夢想家跳槽鋼鐵人，可以獲得更多機會，「這裡陣容比較年輕，我當然比較有機會，要不是我之前右小腿腫得跟汽球一樣，中間休了3周，我應該會打更多比賽與時間。」