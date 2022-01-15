台南市下營商圈15至16日舉辦年貨市集，邀請50家特色伴手禮店家擺攤，滿百送摸彩券，最大獎下營農會蠶絲被。（劉秀芬攝）

台南市下營商圈15至16日舉辦年貨市集，邀請在地及鄰近學校、社團演出。（台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營商圈15至16日於下營上帝廟停車場前首辦年貨市集，邀請50家特色伴手禮店家擺攤，還有書法老師現場揮毫送春聯，在地國中小、社區大學、音樂及舞蹈社團演出，不但吸引在地民眾前往採購，居民們一起到場觀賞親友演出、話家常，場面熱鬧溫馨。

下營區長李宗翰表示，去年10月公所與商圈推廣在地鵝肉便當，同時推出市集活動，大受民眾好評，希望多舉辦類似活動，讓民眾有更多採買選擇。

下營商圈理事長姜丁興表示，為了行銷下營優質農特產，同時讓民眾春節前採買免奔波，結合在地店家及多家知名伴手禮商家，推出《福虎生豐歡喜一下營向新希望》年貨大街活動，消費滿百就送摸彩券，使用5倍券滿千送百元商品及摸彩券，摸彩最大獎是下營農會知名蠶絲被，還有腳踏車等獎品。

特別的是，活動提供在地及鄰近國中小學童、社團才藝表演舞台，多所學校共襄盛舉，有下營國中醒獅、中營國小電音三太子、下營國小扯鈴、東興國小薩克斯風、新營社大中國笛等音樂舞蹈表演，讓活動熱鬧無冷場。

姜丁興表示，活動第2天晚上摸彩前，還有50家攤商提供產品義賣，所得將捐助下營上帝廟弱勢童愛心早餐基金，希望在地居民就近採買年貨伴手禮助公益，歡喜迎新年。