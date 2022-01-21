年年新春在溪州公園登場的「花在彰化」，一直都是全台行春第一品牌，今年活動從2月1日的大年初一，延續到2月13日的大年十三。（吳敏菁攝）

年年新春在溪州公園登場的「花在彰化」，一直都是全台行春第一品牌，今年活動從2月1日的大年初一，延續到2月13日的大年十三。（吳敏菁攝）

年年新春在溪州公園登場的「花在彰化」，一直都是全台行春第一品牌，今年活動從2月1日的大年初一，延續到2月13日的大年十三，每天上午9點到下午6點開放，有別以往，以「樂遊農園」為主題，讓民眾感受休閒樂活的樂趣，更首度規劃親子野餐日與農業輕旅行。

彰化縣長為惠美表示，花在彰化今年也持續增加戶外花海區，感謝8間企業贊助，設計園藝造型讓環境更漂亮，2月5日大年初五下午2時至5時，首度開放「親子戶外野餐區」，可以野餐、賞花、聽音樂、看展演。

農業處長邱奕志表示，線上成功報名草皮野餐日的前100組家庭，可獲得價值超過千元好禮，包含野餐墊、籃、彰化優鮮農特產、超萌盆栽，還可以跟YOYO哥哥姐姐唱跳花鄉、合拍美照，聽馬來西亞音樂才子陳威全帶來創作好歌。

最新登場的親子農遊，分為3路線，分別是焢窯、做芋頭粿、染布等；另外1條路線是葡萄釀、製作檸檬醋，另條路線是和浣熊、兔子等可愛動物互動，並可製作披薩、盆栽DIY等。

王惠美推薦，白天前往溪州公園看花海、體會不同農趣，晚上可上八卦山上欣賞月影燈季。同時配合「花在彰化，好體一把抓」活動，在彰化縣內消費滿200元就可參加摸彩。

農糧署中區分署秘書陳尚仁表示，花在彰化將彰化的花卉之美傳播給消費者認識，後疫情時代可以藉由活動來舒緩身心，也希望返鄉及南來北往的遊客，大家走過、路過、千萬別錯過。

溪州鄉長江淑芬也邀情來到溪州，別忘了品嚐溪州羊肉、溪州芭樂等優質農產品。