疫情喚起消費者對健康的重視及關注，以觀光廠模式經營的彰化鹿港的白蘭氏博物館年節期間推出一系列主題活動邀請消費者走春，標榜讓遊客一家大小能「七逃歸剛」又「呷健康」，同時備有年節好禮，強調2022年開春讓白蘭氏開啟健康生活。

連續四年榮獲消費者心中第一名保健品牌白蘭氏，2003年成立白蘭氏健康博物館，深耕在地奠定白蘭氏保健飲品龍頭地位，因應環境及消費者需求，近年也持續推出多款保健飲品，守護消費者健康。白蘭氏博物館獨家解密雞精製程，讓民眾能近距離觀察?精製程、瞭解製作雞精的11道嚴謹程序、見證專業人員為品質把關，感受白蘭氏對產品的堅持及用心。除了能一睹雞精製作的完整流程，園區內還有全球最大的雞精瓶、虛擬實境的燕子洞、空中走廊導覽、以及互動遊戲體驗區，相當適合全家大小一起來參觀。

白蘭氏博物館2月3日(初三)至2月5日(初五)為期連續三天規劃豐富的活動一起迎新春，首日入館就送健康紅包，三天皆有主題活動從年節年輕人喜歡的麻將競賽、爸爸們喜歡的布袋戲表演外還有兼具健康運動的活動，現場更準備白蘭氏博物館創意料理讓民眾一起玩得開心也吃得健康，一整天活動結束後不妨到白蘭氏博物館中參觀，白蘭氏全系列商品滿足消費者健康送禮及自用需求，無論是可以提升免疫力、體力的「白蘭氏雙認證雞精。由內而外顧及美麗的「白蘭氏頂級官燕窩」；保持紅潤好氣色的「白蘭氏萃鷄精」；學生族、上班族、銀髮族都需要的晶亮必備「白蘭氏葉黃素飲」和「白蘭氏葉黃素精華凍」；還有新的一年補氣固氣的「白蘭氏養蔘飲」在博物館裡通通買得到。白蘭氏今年也推出物超所值的新年驚喜福袋，同場加碼凡消費滿3500元還可再參加抽獎活動，有機會獲得Switch主機、無線吸塵器、烤箱、按摩墊等多項好禮。新年走春就到白蘭氏博物館，2022年讓全家大小都能擁有健康好虎年。