【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新北市板橋區一早就出現大排長龍，估計有三、四百人，讓開車經過的民眾好奇：這是什麼特產名店嗎？

儘管天氣寒冷，在亞東醫院捷運站旁、新北市板橋區貴興路上，早上八點多就出現長長的隊伍，吸引許多目光。還有路過的車輛特別停下來拍照並且詢問：請問你們在排什麼隊？買什麼特色名產嗎？

原來這裡確實是新北市的一大景點，但是出名的不是特色名產，而是具時尚感的建築與服務，這裡是新北市圖書館總館。

由於適逢學校期末考前的最後一個週末，有許多學生相約來此看書，趕在早上八點半圖書館開門之前到來，才會出現大排長龍的情況，人潮從圖書館入口排到消防局方向的高爾富路，又繞回貴興路，再轉向貴興路119巷，形成一個大大的「？」形狀。

新北市圖書館總館曾獲全國公共圖書館評鑑「創新服務」特色的圖書館獎、還獲得全國營運績優公共圖書館、以及世界電子化政府組織永續智慧城市獎-創新智慧城市類組的銀獎，已經成為板橋的特色文青景點。