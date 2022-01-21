2021年六都最「高齡」的老屋交易出現在桃園！桃園區新民街一處兩層樓的加強磚造透天厝，建築完成年是民國6年，至今屋齡高達105年，為建物26.19坪、土地14.22坪，2021年12月出現交易，總價950萬元，榮登2021年六都交易最老建物。

而高雄也出現百年老宅，鳳山區光遠路257巷內一處透天，去年4月交易1290萬元，屋齡104年，成為2021高雄最老建物交易，目前是由「海島水藝水族設計」經營使用。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般自住型購屋者「喜新厭舊」，對於購買屋齡超過三十年以上的物件仍有疑慮，因此市場上老屋交易，主要分兩大類，一則位屬精華商圈，有店面租金收益價值，一則為都更改建效益，因此吸引投資者進場整合。

桃園的百年老屋，就位於火車站附近的新民老街上，台灣房屋中興直營店店長邱聰德指出，該透天店面坐落於站前商圈，周邊有文昌公園、市立圖書館，地段具有商業效益，因此都更危老整合不易，新買家應該是看上店面租金效益。目前周邊店面加二樓的使用空間租金行情，每月有機會在3~4萬元上下，目前該店面新屋主還在整修中，尚未營業，若整理好順利出租，這筆透天店面來說，投報率約在3.8~5%，算是一筆不錯的投資。

根據內政部不動產資訊平台統計，全台去年Q3購買屋齡30年以上的佔比為34.1%，較前年同期31%增加3.1個百分點，其中又以購買台北市老屋的比例最高，一半以上的民眾買的都是老屋，還比2020年同期增加5.6個百分點。

張旭嵐表示，台北市房屋單價高，想要卡位台北市門牌，不是得買「老屋」就是買「小宅」，包括大安區、天母或民生社區等炙手可熱住宅區，屋齡超過40年以上老屋也所在多有，因地段好，且使用坪數較大，就算屋況老舊，但經過重新裝修後仍有新貌，長遠則有都更危老重建價值，因此都會區老屋仍頗具市場性。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，銀行放貸會評估建物耐用年限，磚造房屋耐用年限為25年、加強磚造房屋耐用年限為35年、鋼筋混凝土及鋼構則為50年，若非精華地段的老屋，貸款成數恐只有5~6成。張菱育提醒消費者，購買屋齡超過30年的物件，除了原本的裝潢規畫，最好多抓一點預算，入住前先更換水電管線，讓老屋也有新屋的居住品質。