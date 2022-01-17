從事暴力討債工作的林姓男子，2018年邀約少女到新竹市某家旅館喝酒，少女因不明原因感覺頭暈、想吐，因此懷疑遭人下藥，林男得知後竟持槍抵住她的太陽穴嗆聲「你說我下藥是嗎？」，隨後加以性侵，最高法院依加重強制性交罪將林男判囚7年6月定讞。

林男為處理少女與他人的紛爭，2018年9月24日林男約少女與相關當事人到新竹市一家旅館房間見面，並一起在該房間內共同飲酒，少女與人因先前裸照糾紛至該房間之廁所內討論，並達成和解共識，少女出來後繼續飲酒，因不明原因感覺頭暈、想吐。

少女懷疑遭人下藥，為免遭林男發覺其已察覺有異，她於是告知在場的另名女子藉以求援，但對方卻轉知林男，林因而心生不滿，竟持黑色手槍（未扣案，尚無證據足認具有殺傷力），抵住少女頭部太陽穴，對A女質稱「你說我下藥是嗎？」等語，並命少女脫衣。

少女心生畏懼僅得屈從，而依林男指示脫去裙子及內褲，林持續以手槍抵住少女頭部太陽穴，無視少女口出不要等語加以強制性交；2019年8月間少女因另案與社工人員會談時，社工人員得知後依法通報，檢方偵結將林男起訴。

一審及二審考量林男僅為滿足一己性慾，竟持黑色手槍抵住少女並為強制性交犯行，漠視他人之身體及性自主權，戕害少女身心健康，其所為惡性重大，實值非難，且犯後一再辯解及否認犯行，未見悔意，判處有期徒刑7年6月，上訴後，最高法院駁回確定。