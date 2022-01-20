苗栗縣私立德芳教養院去年7月爆發李姓自閉症院生疑遭毆打虐死案，苗栗地檢署偵查終結，依刑法私行拘禁致死罪、傷害罪嫌起訴毆打綑綁院生的生活服務員、社工員及行政助理。

李姓院生患有重度自閉症，110年7月29日下午在德芳教養院內陷入昏迷，經院方自行送醫宣告不治，因李生身上多處可疑瘀青，家屬、警方事後調閱院內監視器畫面，發現他曾被社工員及助理強拉進入房間，最後癱坐輪椅被推出，懷疑遭教養院人員毆打虐死。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，案發後即由檢察官承辦相驗及解剖事宜，並指揮苗栗縣警察局竹南分局成立專案小組，調閱監視器畫面並傳喚各犯罪嫌疑人與證人釐清事實，經偵查終結，以刑法第302條私行拘禁致死罪、第277條傷害罪嫌起訴周女（生活服務員）、賴男（社工員兼教保組長）、林男（行政助理）3人。

死者家屬另對教養院林姓院長及江姓女教保員提出告訴，但偵查結果難認2人有共同犯意聯絡，均為不起訴處分。

檢方調查，案發當天中午12時50分許，周女、賴男、林男為處理李姓院生情緒躁動狀況，竟以毆打、綑綁等非法方式將李姓院生拘禁在房內，其間李生一度掙脫，3人再次予以毆打、雙手反綁後拘禁，至下午3時40分左右才發現李姓院生已無反應。

法醫師解剖認定死者具有全身肢體、軀體多處挫傷、橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等症狀，最後因惡性高熱、代謝性衰竭死亡。

檢方表示，周女等3人無視李姓院生缺乏適當言語表達能力，也不給予適當的飲水與其他照料，終致李姓院生因遭受多處毆打引發橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，不及就醫診治而因惡性高熱、代謝性衰竭死亡。

案件發生後，苗栗縣政府依身心障礙者權益保障法裁罰業者新台幣30萬元並勒令停業1年。（編輯：方沛清）1110120