因竊盜遭通緝的36歲黎姓女子，去年10月被逮獲並解送台中地檢署歸案，她卻因為擔心自己無法繳清罰金、恐將面臨入監服刑，竟情緒激動，當場大吵大鬧且企圖毆打莊姓法警、接著又作勢咬法警，並打傷另名企圖制止的施姓法警，台中檢方依妨害公務罪起訴她並請從重量刑。

起訴指出，黎姓女子因為涉及竊盜案，遭台中地檢署通緝，四處躲藏的她去年10月30日遭警方逮獲並押解執行，黎女在地檢署拘留室時還特別拜託莊姓法警讓她打電話，並連繫友人籌措金錢，盼能快點繳清易科罰金的款項。

在聯繫過程中，因黎女不清楚易科罰金的款項能否分期繳付？或是必須一次繳清？便詢問莊姓法警，料想不到的是，當聽到莊員說該款項若無法一次繳清、就必須要入監服刑，黎女突然情緒大爆發，且大聲要求莊員讓她離開去拿取款項。

莊員依照流程執行，要求黎女配合搜身、並在物品保管登記簿簽名時，黎女情緒仍無法控制，竟突然揮拳攻擊莊員，導致莊左臉頰被打傷且眼鏡掉落，黎女接著又意圖咬莊員，一旁其他法警見狀趕忙趨前欲壓制住黎女的行動，但她仍繼續暴走，接著又揮拳打另名施姓法警，導致失員鼻子挫傷。

雖黎女否認犯行，但法警指證歷歷並有驗傷證明及監視錄影畫面，檢方認為黎女以暴力妨害法警執行公務，甚至犯後沒有悔意、態度惡劣，依妨害公務罪起訴她，並建請從重量刑。