嘉義縣議員邱銀海去年與執行稽查的嘉義縣環保局蘇姓分隊長爭執，辱罵、扭打蘇員，致蘇員受傷，嘉義地方法院簡易判決邱銀海犯妨害公務執行罪，處拘役55日，得易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付20萬元。

法官審酌邱銀海國中畢業、平常獨居，為現任嘉義縣議員，自陳經濟狀況普通，聲稱是受選民請託，而在環保局、水利處人員就選民之土地進行會勘的過程中陪同在場，不但沒有成為民眾與公務人員間的溝通橋樑，反而辱罵、毆打環保局人員，對社會大眾造成極不良示範。

審酌邱銀海犯後坦承犯行，並已與蘇員達成和解，取得對方的諒解，尚有悔意，未曾犯罪，僅因一時失慮而觸法，且蘇員也認為已經和解了，給被告一點警示就好，已經原諒被告，請從輕量刑。

法官基於上述考量及情形，而對邱銀海處以判決拘役、得易科罰金、緩刑等判決。全案可上訴。