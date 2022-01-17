工研院於線上舉辦「展望2022暨CES重點趨勢研討會」，由產業科技國際策略發展所資深研究團隊提供觀展的最新解析及2022年科技產業的總體觀察重點，包含AI人工智慧、數位永續、智慧移動以及半導體等科技發展動向。

新冠肺炎疫情引發元宇宙、5G及虛擬市場熱潮，是本次資深研究團隊觀測到的關鍵趨勢。工研院產科國際所所長蘇孟宗指出，自新冠肺炎在2020年全球爆發後，已逐漸改變了消費者的行為，渴望更智慧的生活與工作，從而帶動消費者的科技使用能力不斷升級；此外，塞港、缺料促使消費用戶重新擁抱優質品牌，並且驅動元宇宙、太空科技、食物科技、「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）等新興科技快速發展。因此，台灣應該要建立新的防疫觀念與善用創新科技，才能提升成為全球堅韌產業生態鏈的關鍵夥伴，掌握科技產業鏈的新契機。

CES 2022展會可歸納為五項重點主軸，包括：一、永續創新與氣候友善科技崛起；科技大廠持續追求永續發展對抗氣候變遷挑戰，建立產品永續旅程。二、21世紀新物流帶動全新運輸科技蓬勃發展；致力零碰撞、零排放、零擁塞三大願景。三、新興顯示科技持續進入智慧家庭與IoT各應用場域；跳脫傳統消費電子侷限。四、聯網智慧邊緣裝置倍數成長與無線技術進化；5G/毫米波科技與無線串聯應用半導體同步成長。五、更深入廣泛的運算及AI人工智慧創新應用；高算力/低功耗處理器架構、新機器視覺、自然語言處理/對話式AI人工智慧、機器學習內容生成模擬科技等衍生創新應用百花齊放。在創新科技持續向前下，可望衝破疫情阻礙，帶領市場續創成長新動能。