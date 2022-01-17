大陸國家統計局局長寧吉喆17日在2021年國民經濟運行情況記者會上表示，2021年，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長5.3、1.1、1.7個百分點，對經濟增長的貢獻率分別為65.4％、13.7％、20.9％。

中國網報導，寧吉喆表示，2021全年投資、消費、出口拉動經濟增長的三駕馬車都作出了積極貢獻。以第四季來說，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長3.4、-0.5、1.0個百分點，對經濟增長的貢獻率分別為85.3％、-11.6％、26.4％。雖然第四季資本形成總額對經濟增長的貢獻率為負，但12月份當月固定資產投資由降轉升，新開工專案計畫總投資11、12月兩個月連續回升，呈現出轉降為升的跡象。

此外他還表示，擴大內需戰略深入實施，對經濟發展的帶動作用明顯增強。2021年，我國社會消費品零售總額超過人民幣（下同）40兆元，比上年增長12.5％；固定資產投資規模超過50兆元，增長4.9％。內需對經濟增長的貢獻率達79.1％，比上年提高了4.4個百分點。經濟增長還是內需拉動為主。