桃園市西堤餐廳疫情延燒，傳出日前確診的案17883與17884情侶檔7日坐在聯邦銀行行員鄰座也中鏢，其中一人是健行科大學生，還曾赴學校考期末考，擔心疫情傳進校園內。健行科大17日對此表示，學生7日赴西堤用餐，8、9日到學校考試，10日考完期末考全校放寒假，但是他在14日才確診，考試當時本人也不知道染疫，並非故意還到學校，2個曾與確診學生同班考試班級師生，經過採檢後皆為陰性，身體健康沒有疑慮。

校方說，15日學校接獲桃園市衛生局通知，指有一名學生曾赴西堤餐廳用餐而確診，而當時學校早已放寒假，所以無需公告停課。當時確診學生期末考時尚未發病，身體狀況也沒發現異狀，所以在8日、9日2天仍正常到校參加考試，在進入校園前也有量體溫和實聯制，之後10日考試結束全校師生就放寒假。

據了解，當時確診學生參加的期末考試，同班師生各約有30多位，學校在之後也要求相關師生都要進行篩檢，結果也全數都是陰性，桃園市衛生局也說，所有相關接觸者都有依法匡列進行篩檢。