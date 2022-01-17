動保團體提倡動物權入憲已久，期待台灣社會能更友善動物，立法院臨時會修憲委員會今(17)日再度召開修憲公聽會，但是動保入憲再度「被缺席」。動保團體表示，動保入憲是最有跨黨派共識的入憲訴求，要求的到正面回應。藍綠委則互批推託、不配合。

今日早上十多個動保團體於立院群賢樓外面，穿上各種動物造型裝，要求動保入憲，並對今日修憲公聽會「動保入憲」再度「被缺席」表達強烈不滿。

動團表示，憲法是國家根本大法，修憲是國家大事，本屆立委共有75個修憲提案，其中約7成屬於政治改革，另約3成為民生、弱勢相關的基本國策議題，但修憲委員會卻決定只開二場公聽會了事，實在有失莊重。

動團指出，動物代表們非常了解政治改革很重要，但部分訴求涉及國家認同遭在野黨強烈反對，執政黨既然掌握國會多數，應該要謙卑再謙卑，先討論基本國策各項議題，讓促進弱勢關懷、提升生命與環境品質的議題先有共識，再逐步前進。

動團表示，屬於基本國策的修憲提案中，動物保護入憲共有8案，8案中有5案兼顧自然生態環境、生物多樣性，以及動物保護、動物福利，可說是僅次於18歲公民權和政治制度改革，最有跨黨派共識的入憲訴求，動保入憲是要求國家尊重動物的生命尊嚴，立法保護動物福利。

本次抗議數名立委到場支持，民進黨立委洪申翰表示，自己提出公民權與動保的修憲案，但也將矛頭指向在野的國民黨，認為國民黨若不配合修憲，依照修憲的高門檻，要走到公民複決有恐有難度。

國民黨立委洪孟楷則不滿表示，最早提出動保入憲的是國民黨，但國會多數的執政黨卻將責任推給在野黨，認為修憲應該要先與公民討論，而不是推託責任和打假球。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，希望朝野能夠協商動保入憲，希望過年前能夠得到正面回應，否則不排除會有進一步的行動來為動物發聲。