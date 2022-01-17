當紅炸子雞要變烤雞了。金管會預計今年第二季將頒布新規定，考慮要求投資型保單連結的基金、類全委投資型帳戶，要比照目標到期債券基金，投資的債券信評必須在BBB+級以上，且投資BBB+最多不逾40％，也就是保單不得再投資所謂的高收益債（現改名非投資等級債），年化收益率將跌破5％。

2021年投資型保單大賣近5775億元，創史上單年新高銷售量，其中九成以上是連結類全委帳戶，即專家代操，投資標的亦有高收益債券，才能將年化撥回率（類似配息率）拉高到5％，甚至更高，若金管會新規定上路，預估2022年投資型保單買氣將急凍。

金管會2022年政策重點已明訂，在今年第二季會修正投資型保單連結投資標的的規定，其中亦包含類全委帳戶，官員透露修正方向考慮比照2020年目標到期債券基金的規定，即投資標的都必須是投資等級以上，信評等級要BBB+級以上，且最低評級的債券BBB+的投資金額不得逾40％，也就是60％的資金要投在最少A-級以上。

這項規定上路後，原本一年狂賣2600億元的目標到期基金投資型保單，買氣立即急凍，壽險公司包不出六到七年期滿、年化收益率要3～4％以上的商品，各公司紛紛轉向類全委投資型保單。

若金管會將比照目標到期基金，也規定投資型保單連結的基金、類全委帳戶投資的標的，都必須是投資等級以上，即都要BBB+級以上，且投資BBB+級最多只能40％，則現在保戶「買翻」的投資型保單全數面臨下架。

2021年熱賣的類全委投資型保單，都是月月撥回（每月配回現金）型，年化撥回率5％左右，若基金淨值下降，撥回率也約4％，遇到資本市場大好，或投資人持續投資，撥回率還可能拉高到近6％。

壽險業者表示，若連類全委帳戶投資配置亦要比照目標到期基金的規定，將「茲事體大」，恐再包不出年化配息率5％的商品。

金管會表示，一旦確定方向，新的保單將立即生效，不得再投資不符合信評規定的債券或基金，舊保單則不限制立即更改，可繼續投資，直到保戶都到期或解約。