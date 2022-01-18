本土疫情再度爆發，不少民眾趕打第三劑疫苗增加防護力。毒物專家招名威教授曾提醒，疫苗不宜全打同一款，「若只打單一廠牌的疫苗，破口恐大增」。民進黨立委高嘉瑜也坦言，她前兩劑都打高端，但第三劑想打莫德納，因為國際趨勢，且聽專業人士都建議第三劑混打效果更好。

高嘉瑜昨日（17）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉，被主持人哈遠儀詢問第三劑想打什麼疫苗時回應：「我前兩劑是高端，第三劑我是想打莫德納。因為畢竟國際趨勢，還有第三劑如果能夠混打的話效果會更好，追加劑當然就是希望說，能夠加強疫苗的效果。」

高嘉瑜也特別強調：「所以如同醫師所說的，混打的效果其實是最好的，所以如果前兩劑是打莫德納，其實混打高端也是不錯的選擇。」高並指出，她確實聽到許多聲音都說想打高端打不到，這可能是因為台北市開放施打的站其實不多，尤其可能高端預約的量沒那麼多，就變成必須在有些醫院現場掛號去打，無法預約得到。

針對疫情造成全國恐慌，高嘉瑜表示，目前看大家第三劑疫苗施打頗踴躍，以現在Omicron的狀況而言，它主要是對沒打疫苗的人比較危險，因為從國際狀況來看，它雖然傳播力很快但多數是輕症、幾乎沒有重症，包括台灣也是如此，所以其實只要打了疫苗就不必過度緊張；比較需要擔憂的是已感染Omicron的人，或是沒打疫苗的人，會不會去感染給容易重症者，但此情形隨著疫苗接種站愈開愈多，也會慢慢得到紓解。